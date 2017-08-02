Сколько налогов заплатили в казну Литвы белорусские предприятия

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Четыре компании, в которых участвует белорусский капитал, попали в топ-500 крупнейших налогоплательщиков Литвы за первое полугодие этого года.

Согласно данным Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Литвы, в первом полугодии 2017 года крупнейшим налогоплательщиком с белорусским капиталом стала клайпедская стивидорная компания Biriu kroviniu terminalas (BKT). С 2013 года владельцем ее 30% доли является «Беларуськалий».

BKT заплатила в дитовскую казну 2,198 млн евро, в аналогичном периоде прошлого года эта сумма составляла 2,039 млн евро. Если в прошлом году в рейтинге налогоплательщиков Литвы BKT занимала 183-е место, то по итогам первого полугодия этого года она стала 177-й.

BKT занимается перегрузкой солигорских удобрений, мощность терминала составляет 7 млн тонн в год. В 2016 году владельцы BKT одобрили программу развития терминала. В течение 2016-2017 годов в его развитие будет направлено 8 млн евро. Кроме того, компания совместно с администрацией Клайпедского порта начала углублять несколько причалов, чтобы принимать более мощные суда и увеличить годовые мощности по переработке грузов до 10 млн тонн.

С 223-го на 193-е место в топ-500 за год переместилась компания Yukon Advanced Optics Worldwide – производитель оптических приборов с белорусскими учредителями и головной производственной площадкой в Лиде. В этом полугодии объем налоговых отчислений «оптиков» составил 2,047 млн евро, тогда как годом ранее – 1,681 млн евро.

Уменьшила в этом платежи местная торговая дочка кормового холдинга «Содружество», контролируемого белорусами Александром и Натальей Луценко. По итогам первого полугодия 2017 года Sodrugestvo Baltija заняла 250-е место (1,664 млн евро), а в аналогичном периоде 2016 года была 145-й с объемом платежей 2,439 млн евро.

Также вернулся в топ-500 Prekybos namai BMZ-Baltija – «дочка» Белорусского металлургического завода. Торговый дом занял 301- е место с показателем 1,497 млн евро.

Крупнейшими налогоплательщиками Литвы в первом полугодии стали Orlen Lietuva (143,639 млн евро), Okseta (97,783 млн евро), Philip Morris Baltic (91,041 млн евро), Cirkle K Lietuva (65,330 млн евро) и Sanitex (64,190 млн евро).