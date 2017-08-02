Заведено уголовное дело на лидеров независимых профсоюзов

Обыски прошли 2 августа в офисах независимых профсоюзов, задержаны лидеры организации, заведены уголовные дела.

Глава минских профсоюзов Геннадий Федынич, его заместитель Алексей Комлик, пресс-секретарь РЭП Юрий Герасименко и бывший редактор сайта praca-by.info Наталья Пичужкина задержаны. Уголовное дело заведено на Федынича и Комлика.

КГК утверждает, что руководители организации открыли от имени профсоюзов счета за границей, на которые переводили суммы на сотни тысяч долларов. Они выезжали из Беларуси, снимали деньги и использовали для личных нужд.

Таким образом, они дважды нарушили закон: без специального разрешения Нацбанка открыли счета за границей и уклонялись от уплаты налогов.

По мнению одного из руководителей Белорусского Национального Конгресса, поэта Владимира Некляева, обыск и задержание руководства профсоюзов – дело политическое, пишет charter97.org .

«Связано оно не с невыплатой налогов, а с активным участием профсоюза РЭП в акциях протеста против декрета №3, в фактической отмене которого профсоюзы сыграли решающую роль. Простить этого режим не мог. И вот – месть», – считает он.

Статью об этом с подробностями и комментариями экспертов читайте позже на БДГ.