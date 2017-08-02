Видеофакт: разгоняющийся скоростной катер с помощью брызг тушит пожар

Инцидент произошел вдоль реки Южный Томпсон в Британской Колумбии (канадская провинция). Трава на берегу загорелась, огонь пробовал потушить скоростной катер.



© REUTERS Alex Prim Lopez via REUTERS Невозмутимые посетители фестиваля в Барселоне сняли пожар на сцене

Свидетели запечатлели, как водитель кругами ездил вдоль берега, разгонялся в месте напротив пожара и мощными волнами-брызгами пытался загасить огонь. На кадрах видно, что струя достигала длины в пару десятков метров.

На помощь катеру подоспели пожарная машина и вертолет, они потушили остатки пламени.

Несмотря на геройский поступок водителя катера, местные спасатели сделали заявление, чтобы отдыхающие на лодках граждане не пробовали самостоятельно тушить пожары подобным способом, дабы не мешать профессиональной пожарной технике.

В Британской Колумбии из-за жары и ветреной погоды насчитывается порядка 150 активных пожаров. Количество возгораний, по прогнозам специалистов, лишь увеличится.