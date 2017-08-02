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Видеофакт: разгоняющийся скоростной катер с помощью брызг тушит пожар

02.08.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел вдоль реки Южный Томпсон в Британской Колумбии (канадская провинция). Трава на берегу загорелась, огонь пробовал потушить скоростной катер.

Видеофакт: разгоняющийся скоростной катер с помощью брызг тушит пожар
© REUTERS Alex Prim Lopez via REUTERS
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Свидетели запечатлели, как водитель кругами ездил вдоль берега, разгонялся в месте напротив пожара и мощными волнами-брызгами пытался загасить огонь. На кадрах видно, что струя достигала длины в пару десятков метров.

На помощь катеру подоспели пожарная машина и вертолет, они потушили остатки пламени.

Несмотря на геройский поступок водителя катера, местные спасатели сделали заявление, чтобы отдыхающие на лодках граждане не пробовали самостоятельно тушить пожары подобным способом, дабы не мешать профессиональной пожарной технике.

В Британской Колумбии из-за жары и ветреной погоды насчитывается порядка 150 активных пожаров. Количество возгораний, по прогнозам специалистов, лишь увеличится.

 
 
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В Канаде скоростной катер, разгоняясь и разбрызгивая волны, пробовал потушить пожар на берегу реки. Смотрите на видео эффектный способ борьбы с огнем.

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