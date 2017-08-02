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Видеофакт: первый понтон для установки арок моста прибыл в Керчь

02.08.2017 22:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Понтон отбыл от причала "Серморзавода" 30 июля и приплыл с помощью буксиров в акваторию Черного моря 1 августа, а уже на следующий день пришвартовался в Керчи, передает инфоцентр "Крымский мост".

Видеофакт: первый понтон для установки арок моста прибыл в Керчь
© Sputnik Александр Полегенько
Собраны две судоходные арки Крымского моста

Длина понтона — более 60 метров, ширина — 35 метров, высота — почти 12 метров. На плавучей опоре установлены дизель-гидравлические станции для питания оборудования и системы насосов для наполнения балластных отсеков.

После завершения подготовительных работ арочные пролеты будут перевезены, смонтированы и станут частями моста. Сначала строители займутся железнодорожной аркой, затем — автомобильной.

Операция по установке арочных пролетов начнется в августе-сентябре.

19-километровый мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России и соединит Краснодарский край и Крым. Начало автомобильного движения по гигантскому сооружению запланировано на декабрь 2018 года.

Подробнее о строительстве Крымского моста читайте на сайте проекта >>

 
 
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Первая плавучая опора, предназначенная для доставки арок Крымского моста к месту монтажа, прибыла в Керчь. Смотрите на видео, как выглядит огромное плавучее...

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