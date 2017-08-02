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Видеофакт: первый понтон для установки арок моста прибыл в Керчь
02.08.2017 22:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Понтон отбыл от причала "Серморзавода" 30 июля и приплыл с помощью буксиров в акваторию Черного моря 1 августа, а уже на следующий день пришвартовался в Керчи, передает инфоцентр
© Sputnik Александр Полегенько
Длина понтона — более 60 метров, ширина — 35 метров, высота — почти 12 метров. На плавучей опоре установлены дизель-гидравлические станции для питания оборудования и системы насосов для наполнения балластных отсеков.
После завершения подготовительных работ арочные пролеты будут перевезены, смонтированы и станут частями моста. Сначала строители займутся железнодорожной аркой, затем — автомобильной.
Операция по установке арочных пролетов начнется в августе-сентябре.
19-километровый мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России и соединит Краснодарский край и Крым. Начало автомобильного движения по гигантскому сооружению запланировано на декабрь 2018 года.
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Первая плавучая опора, предназначенная для доставки арок Крымского моста к месту монтажа, прибыла в Керчь. Смотрите на видео, как выглядит огромное плавучее...
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