Видеофакт: первый понтон для установки арок моста прибыл в Керчь

Понтон отбыл от причала "Серморзавода" 30 июля и приплыл с помощью буксиров в акваторию Черного моря 1 августа, а уже на следующий день пришвартовался в Керчи, передает инфоцентр "Крымский мост" .



© Sputnik Александр Полегенько Собраны две судоходные арки Крымского моста

Длина понтона — более 60 метров, ширина — 35 метров, высота — почти 12 метров. На плавучей опоре установлены дизель-гидравлические станции для питания оборудования и системы насосов для наполнения балластных отсеков.

После завершения подготовительных работ арочные пролеты будут перевезены, смонтированы и станут частями моста. Сначала строители займутся железнодорожной аркой, затем — автомобильной.

Операция по установке арочных пролетов начнется в августе-сентябре.

19-километровый мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России и соединит Краснодарский край и Крым. Начало автомобильного движения по гигантскому сооружению запланировано на декабрь 2018 года.

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