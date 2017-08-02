Актюбинская область в Казахстане все больше привлекает внимание инвесторов





На сегодняшний день Казахстан является одним из лидеров по объему привлекаемых иностранных инвестиций на душу населения среди стран СНГ.

Достичь подобных показателей удалось благодаря созданному в Казахстане благоприятному бизнес-климату, поддерживаемому инвестиционному законодательству, привлекательным мерам поддержки инвесторов в виде преференций, а также экономической и политической стабильности страны.

С 1998 года в Казахстане действует Совет Иностранных Инвесторов под председательством Президента РК – Нурсултана Абишевича Назарбаева, в задачу которого входит усовершенствование нормативно-правовой базы, улучшение инвестиционного климата Казахстана и поддержка иностранных инвесторов, работающих с Республикой.





Одной из приоритетных областей, приковывающей интерес международных инвесторов является Актюбинская область, расположенная в Западном Казахстане. Данная область является инвестиционно-привлекательной, что обусловлено уникальным сочетанием выгодного экономико-географического положения, развитого промышленного потенциала, а также обеспеченностью транспортными и коммуникационными системами.

В настоящее время в Актюбинской области создана индустриальная зона «Актобе», на территории которой находятся в стадии реализации 12 крупных промышленных проектов общей стоимостью свыше 220 млн. долларов США, с запуском которых будет создано 1700 новых рабочих мест. Индустриальная зона «Актобе» расположена на территории площадью 200 га и имеет всю необходимую инженерно-коммуникационную инфраструктуру, подъездные пути для автомобильного и железнодорожного транспорта, сравнительно низкую стоимость энергетических ресурсов, что высоко оценивается инвесторами. Еще одним весомым преимуществом индустриальной зоны является предоставление множества преференций инвесторам.

В рейтинге «Doing Business» Актюбинская область занимает второе место по легкости ведения бизнеса в Казахстане, и третье место по сумме внешних инвестиций в основной капитал по Республике Казахстан за последние 5 лет. Минерально-сырьевая база насчитывает 340 месторождений, на территории области расположено более 700 действующих иностранных предприятий. Примечательно и то, что в общем рейтинге по легкости ведения бизнеса, Казахстан занимает 35-е место в мире, а по показателю «защита миноритарных инвесторов» – 3-е место из 190 стран мира.

В середине июля нынешнего года руководитель Актюбинской области - Бердыбек Сапарбаев принял участие в торжественной церемонии закладки капсул на месте строительства двух производственных объектов и ультрасовременного транспортно-логистического центра в индустриальной зоне «Актобе».





- Глава государства уделяет большое внимание развитию индустриальных зон, поскольку это один из источников развития экономики и привлечения инвестиций. С 2016 года мы активизировали работу в индустриальной зоне «Актобе». К концу года будет запущена первая очередь завода по производству керамогранита и керамической плитки, который станет одним из крупнейших в Казахстане. Три проекта также являются актуальными для экономики нашего региона и Казахстана в целом. Со своей стороны, мы всегда оказывали, и будем оказывать всю необходимую помощь и поддержку инвесторам, - подчеркнул аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.

Как отметил руководитель Актюбинской области, два завода из пяти крупных инновационных проектов индустриальной зоны уже приступили к производственному процессу: компания «TALANTechnology» и «АктобеTOPSAПласт». Реализация трех проектов близится к завершению, в том числе в декабре 2017 года ожидается запуск завода «Зерде Керамика Актобе». На производстве, стоимостью 18,3 млн. долларов США, по итальянской технологии будут выпускаться керамогранит и керамические плиты. Мощность предприятия – 5 млн. кв. метров продукции в год. Особенность завода – предоставление заказчику возможности выбора цвета и дизайна изделий. Возможно, этот факт сыграл немаловажную роль в том, что предприятие уже сегодня имеет предзаказы на планируемую к выпуску продукцию.

Также в индустриальной зоне начато строительство завода по производству вододисперсионных красок и декоративной штукатурки «Баумастер Интернэшнл». Проект, реализуемый с участием крупного болгарского инвестора, соответствует стратегии импортозамещения, поскольку около 80% предлагаемых на рынке Казахстана лакокрасочных изделий являются импортными. На первом этапе годовая мощность цеха составит до 5 тыс. тонн вододисперсионных красок в год. В планах - расширение производства и номенклатуры выпускаемой продукции.

Еще один уникальный для Западного Казахстана проект – завод по восстановлению и реставрации грузовых автомобильных шин ТОО «Гигант». Немецкий инвестор, владеющий двумя аналогичными заводами в Европе, вложит в реализацию проекта 2,5 млн. долларов США. Запуск работы предприятия также планируется на декабрь текущего года.

Половина территории индустриальной зоны уже занята инвесторами, прогнозируется, что свободные земельные участки, имеющие всю необходимую инфраструктуру, будут полностью заняты производствами в 2018 году.

Более подробную информацию об инвестиционных проектах и возможностях Актюбинской области можно найти на сайте: www.investinaktobe.kz