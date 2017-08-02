Председатель Союза кемпингов: автотуризм в Беларуси пока "в загоне" /

Еще в 2014 году по поручению бывшего премьер-министра страны Михаила Мясниковича вопрос развития кемпингов в Беларуси поднимался на самом высоком уровне. Тогда итогом обсуждения стало принятие в Беларуси, единственной из всех стран СНГ, стандарта в отношении кемпингов, который совпадает с европейским.

"Есть стандарт, но движение пока на этом и закончилось. Хотя чиновники и объявляют о том, что около 30-ти кемпингов в Беларуси существует. Да, есть стоянки около Дудуток, на Линии Сталина, но они нашему стандарту не соответствуют, а мы пытаемся попасть в каталоги международные. Например, в соответствии с требованиями немецкого каталога, в стране должно быть не менее 15-ти кемпингов, каждый объемом не менее 40-ка автомобилей. А у нас есть один, который подходит под эти определения, поэтому мы ни в какие каталоги попасть не можем", — рассказал Рудой.

В то же время, по мнению многих экспертов туристической отрасти, в Беларуси создана уникальная ситуация и небывалые условия для развития автомобильного туризма.

"Везде земля стоит огромных денег, и чтобы строить кемпинг, землю нужно приобретать. В Беларуси в соответствии с постановлением №667 земля под кемпинги выделяется без аукциона бесплатно. Но, к сожалению, из-за того, что информации об это мало, нет движения", - отметил Рудой.

Главной причиной того, что автотуризм в Беларуси пока "в загоне", собеседник Sputnik назвал вопрос свободы перемещения в страну.

"11 июля в Беларуси прошла большая международная конференция по брендингу, и там подчеркивали, что в Беларуси созданы все условия, кроме свободного доступа. Президент Всемирной туристической организации Талеб Рифаи говорил, что если вы не можете полностью отказаться от виз, хотя бы сделайте их простыми или электронными", — рассказал Рудой.



© Sputnik / Александр Шурмелев Перестать строить отели и взяться за кемпинги

Кроме того, собеседник Sputnik отметил, что по наблюдениям транзитных автотуристов, решение о введении Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80-ти стран, въезжающих в страну через национальный аэропорт, имеет и негативные последствия.

"В ответ на эти действия нашей страны Россия закрыла транзит через Беларусь автотуристам. И их количество уменьшилось почти до нуля. Не знаю, какой доход получила страна от притока туристов через аэропорт, но по транзиту был явный упадок. Поэтому такие действия важно согласовывать", — резюмировал Рудой.

При этом, по словам собеседника, в ближайшей перспективе вероятны изменения к лучшему, поскольку в 2018 году Россия примет чемпионат мира по футболу, и это событие даст стимул решать вопрос и с автотуристами, которые, возможно, захотят приехать в Россию транзитом через Беларусь.

Беседу с председателем Союза кемпингов Беларуси Владимиром Рудым слушайте на радио Sputnik Беларусь.