﻿ Про нас забыли: жильцы просят бесплатные месте в паркинге ТЦ Galleria. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Про нас забыли: жильцы просят бесплатные месте в паркинге ТЦ Galleria

03.08.2017 07:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 авг – Sputnik. Введение платы за пользование паркингом в ТЦ Galleria обеспокоило жильцов близлежащих домов – прежде на месте торгового центра была обычная стоянка, а после построили паркинг для посетителей ТЦ, которым могли на протяжении семи месяцев пользоваться бесплатно все желающие.

Про нас забыли: жильцы просят бесплатные месте в паркинге ТЦ Galleria
© Sputnik / Артем Бордовский
Они вернутся: как минчане отреагировали на введение платы за паркинг

Сейчас торговый центр ввел плату за услуги паркинга, а жильцам ближайших домов предлагает скидку. В итоге месяц содержания машины на паркинге обойдется в 30 долларов, но жильцы согласны платить, только если эта сумма будет за год.

"Условия на стоянке были хуже, здесь есть защита от солнца, дождя, снега, но когда стоянку сносили, нам пообещали, что на паркинге мы получим свои места. Это не было подтверждено на бумаге, только на словах – сейчас выходит, что наши дворы забиты машинами сотрудников офисов, а бесплатные места нам пока не хотят давать", – рассказал житель близлежащего дома Максим Холодок.

Бороться с сотрудниками офисов, по мнению мужчины, невозможно – они тоже люди, которым некуда ставить машины.

"Как только открылась бесплатная парковка, во дворе были только знакомые машины. А сейчас сами заезжаем на Мельникайте, хоть и там мест нет. У меня машина в ремонте, только по этой причине не ощутил на себе пока проблему парковки", – рассказал Холодок.

Руководство центра, по словам собеседника Sputnik, не особенно охотно идет на контакт.

"Платную парковку сделали, про нас забыли", – констатировал собеседник агентства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жильцы домов неподалеку от ТЦ Galleria готовы платить за услуги паркинга 30 долларов в год, а не в месяц.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гончаренко вывел ЦСКА в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов, "Динамо-Киев" за бортом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика