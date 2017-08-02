Про нас забыли: жильцы просят бесплатные месте в паркинге ТЦ Galleria

МИНСК, 3 авг – Sputnik. Введение платы за пользование паркингом в ТЦ Galleria обеспокоило жильцов близлежащих домов – прежде на месте торгового центра была обычная стоянка, а после построили паркинг для посетителей ТЦ, которым могли на протяжении семи месяцев пользоваться бесплатно все желающие.



© Sputnik / Артем Бордовский Они вернутся: как минчане отреагировали на введение платы за паркинг

Сейчас торговый центр ввел плату за услуги паркинга, а жильцам ближайших домов предлагает скидку. В итоге месяц содержания машины на паркинге обойдется в 30 долларов, но жильцы согласны платить, только если эта сумма будет за год.

"Условия на стоянке были хуже, здесь есть защита от солнца, дождя, снега, но когда стоянку сносили, нам пообещали, что на паркинге мы получим свои места. Это не было подтверждено на бумаге, только на словах – сейчас выходит, что наши дворы забиты машинами сотрудников офисов, а бесплатные места нам пока не хотят давать", – рассказал житель близлежащего дома Максим Холодок.

Бороться с сотрудниками офисов, по мнению мужчины, невозможно – они тоже люди, которым некуда ставить машины.

"Как только открылась бесплатная парковка, во дворе были только знакомые машины. А сейчас сами заезжаем на Мельникайте, хоть и там мест нет. У меня машина в ремонте, только по этой причине не ощутил на себе пока проблему парковки", – рассказал Холодок.

Руководство центра, по словам собеседника Sputnik, не особенно охотно идет на контакт.

"Платную парковку сделали, про нас забыли", – констатировал собеседник агентства.