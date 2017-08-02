Программисты и разработчики рассекретили некоторые функции еще не выпущенного iPhone 8





Намеков на наличие или отсутствие в данной модели сканера отпечатков пальцев пока не обнаружено, однако есть все шансы увидеть в ней сканер лица и инфракрасную камеру

Новый флагманский смартфон, а точнее системный код для «умной» колонки производителя Apple, попал в поле зрения программиста Стива Тротона-Смита, сообщают информагенства.

На основании скудных данных Тротон-Смит, тем не менее, сделал вывод об одной интересной функции будущего «айфона». В коде HomePod, помимо информации о самой колонке, есть также некая функция BKFaceDetect.

Программист предположил, что BK - это Biometric Kit, или набор для сканирования лица, при помощи которого телефон можно будет разблокировать. В коде есть также упоминание инфракрасной камеры, что позволит снимать защиту с аппарата даже в темноте.

Гильерме Рамбо, еще один разработчик, нашел в коде значок, намекающий на внешний вид будущего смартфона. По всей видимости, его экран не будет иметь рамок, как и предполагалось ранее. Главной интригой модели остается сканер отпечатков пальцев, наличие или отсутствие которого пока не удалось установить.