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СМИ назвали возможного преемника Малахова в "Пусть говорят"

03.08.2017 09:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Возможным преемником Андрея Малахова в шоу "Пусть говорят" является ведущий вечерних новостей "Первого канала" Дмитрий Борисов, сообщают российские СМИ.

Слухи о возможном уходе Малахова с "Первого канала" на ВГТРК появились в начале текущей недели: предполагается, что в новом телесезоне звезда "Пусть говорят" будет вести шоу на телеканале "Россия". Сам Малахов эту информацию никак не комментирует.

По данным BBC, преемником Малахова в кресле ведущего "Пусть говорят" руководство телеканала видит Дмитрия Борисова, который ведет вечерние новости на том же канале.

 

 

Среди возможных причин ухода Малахова с "Первого канала", где он ведет ток-шоу с начала нулевых, называют конфликт с новым продюсером своего шоу из-за политических тем и стремление получить "больше творческой свободы".

В разные годы между "Первым каналом" и ВГТРК происходили "трансферы" Максима Галкина, Анастасии Заворотнюк, Максима Фадеева и других медийных личностей.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Сам телеведущий пока не опровергает, но и не подтверждает слухи об уходе с российского "Первого канала".

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