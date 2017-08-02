МИНСК, 3 авг — Sputnik. Возможным преемником Андрея Малахова в шоу "Пусть говорят" является ведущий вечерних новостей "Первого канала" Дмитрий Борисов, сообщают российские СМИ.

Слухи о возможном уходе Малахова с "Первого канала" на ВГТРК появились в начале текущей недели: предполагается, что в новом телесезоне звезда "Пусть говорят" будет вести шоу на телеканале "Россия". Сам Малахов эту информацию никак не комментирует.

По данным BBC, преемником Малахова в кресле ведущего "Пусть говорят" руководство телеканала видит Дмитрия Борисова, который ведет вечерние новости на том же канале.

Звёздный десант Первого канала сегодня в Германии #команда #1tv #командаПервого #вокругсветазаодиндень #ПервыйканалВсемирнаясеть Публикация от Dmitry Borisov Дмитрий Борисов (@ddborisov) Май 24 2017 в 9:28 PDT

Среди возможных причин ухода Малахова с "Первого канала", где он ведет ток-шоу с начала нулевых, называют конфликт с новым продюсером своего шоу из-за политических тем и стремление получить "больше творческой свободы".

В разные годы между "Первым каналом" и ВГТРК происходили "трансферы" Максима Галкина, Анастасии Заворотнюк, Максима Фадеева и других медийных личностей.