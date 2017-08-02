«Мерседес» в компании ослов или попытка контрабанды авто из ЮАР





Приграничный патруль обнаружил четырех смущенных ослов, «охраняющих» застрявший в высохшем русле реки Mercedes C220

Незадачливые контрабандисты пытались переправить премиальный «Мерседес-Бенц» из ЮАР в Зимбабве, сообщает БЕЛТА . Для транспортировки дорогой иномарки преступники не придумали ничего лучше, как взять несколько ослов и заставить их тащить автомобиль.

Полиция Южно-Африканской республики обнаружила контрабанду случайно во время патрулирования. Седан Mercedes C220 застрял в высохшем русле реки Лимпопо и стоял в окружении четырех смущенных ослов. По-видимому, сил «четверки» не хватило, чтобы вытащить тяжелый автомобиль из песков. Поэтому контрабандисты приняли решение бросить все и поскорее сбежать.