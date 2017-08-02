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«Мерседес» в компании ослов или попытка контрабанды авто из ЮАР
03.08.2017 09:40 — Разное | Ежедневник
Приграничный патруль обнаружил четырех смущенных ослов, «охраняющих» застрявший в высохшем русле реки Mercedes C220
Незадачливые контрабандисты пытались переправить премиальный «Мерседес-Бенц» из ЮАР в Зимбабве, сообщает
Полиция Южно-Африканской республики обнаружила контрабанду случайно во время патрулирования. Седан Mercedes C220 застрял в высохшем русле реки Лимпопо и стоял в окружении четырех смущенных ослов. По-видимому, сил «четверки» не хватило, чтобы вытащить тяжелый автомобиль из песков. Поэтому контрабандисты приняли решение бросить все и поскорее сбежать.
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Приграничный патруль обнаружил четырех смущенных ослов, «охраняющих» застрявший в высохшем русле реки Mercedes C220
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