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«Мерседес» в компании ослов или попытка контрабанды авто из ЮАР

03.08.2017 09:40 — Разное | Ежедневник  
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«Мерседес» в компании ослов или попытка контрабанды авто из ЮАР

Приграничный патруль обнаружил четырех смущенных ослов, «охраняющих» застрявший в высохшем русле реки Mercedes C220

Незадачливые контрабандисты пытались переправить премиальный «Мерседес-Бенц» из ЮАР в Зимбабве, сообщает БЕЛТА. Для транспортировки дорогой иномарки преступники не придумали ничего лучше, как взять несколько ослов и заставить их тащить автомобиль.

Полиция Южно-Африканской республики обнаружила контрабанду случайно во время патрулирования. Седан Mercedes C220 застрял в высохшем русле реки Лимпопо и стоял в окружении четырех смущенных ослов. По-видимому, сил «четверки» не хватило, чтобы вытащить тяжелый автомобиль из песков. Поэтому контрабандисты приняли решение бросить все и поскорее сбежать.

 
 
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Приграничный патруль обнаружил четырех смущенных ослов, «охраняющих» застрявший в высохшем русле реки Mercedes C220

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