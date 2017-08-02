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День ВДВ в Гомеле: в фонтане купались только двое

03.08.2017 10:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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День рождения ВДВ прошел в Гомеле без происшествий, сообщили Sputnik в ГУВД. Там отметили, что праздник становится семейным.

День ВДВ в Гомеле: в фонтане купались только двое
© Sputnik / Артем Бордовский
Видеофакт: дети вместо десантников купаются в фонтанах в День ВДВ

Впервые за шесть лет 2 августа в областном центре фонтаны не закрылись на профилактическую чистку, а власти не стали ограничивать продажу алкоголя. Скептики ждали от рыцарей неба "подвигов" — ныряний в фонтаны или хотя бы выяснения отношений на повышенных тонах. Однако бывшие сослуживцы спокойно отмечали свой праздник. Атмосфера в этом году вообще оказалась на редкость умиротворенной, а местами даже лиричной.

Культурную программу крылатые пехотинцы организовали себе сами. По центральным улицам колесили машины и байки, декорированные сине-зелеными флагами. Прохожие на праздничный "тюнинг" реагировали положительно: улыбались, махали руками и даже кричали "Слава ВДВ!".

После обеда ручейки людей в тельняшках потекли в центральный парк, на левый берег Сожа. Почему именно туда, никто толком не знает. "Там деревьев больше, а ОМОНа меньше", — озвучил одну из версий юный представитель "крылатой пехоты". Милиция и вправду подстраховалась: патрулей и ОМОНа было больше обычного.

Обязательный пункт программы — нырнуть в фонтан — практически все гомельские десантники проигнорировали. По крайне мере, фотокору Sputnik, стоически дежурившему под палящим солнцем у фонтана на улице Советской, удалось запечатлеть только двух смельчаков.

 
Теги: Гомель
 
 
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Мирно, зрелищно, душевно отметили свой праздник голубые береты в Гомеле - смотрите в фотоленте Sputnik.

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