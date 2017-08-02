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Заико: «Если зарплата будет 1000 рублей, готовьтесь к доллару по три рубля»

03.08.2017 10:52 — Разное | Ежедневник  
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Заико: «Если зарплата будет 1000 рублей, готовьтесь к доллару по три рубля»

Известный белорусский экономист назвал такое требование к размеру средней зарплаты нарушением экономических законов и подрывом основ белорусской экономики

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико назвал нарушением экономических законов и подрывом основ экономики попытки белорусской власти достичь к концу 2017 года средней зарплаты в 1000 рублей при наблюдаемом снижении ВВП. Так экономист прокомментировал озвученную на днях премьером Кобяковым информацию о графике повышения зарплат, от которого Беларусь пока немного отстает, передает информагентство Телеграф.

«У нас весь ВВП, весь экономический пирог с 2016 года снизился на 37%. Все, что мы производим, упало. Если пирог стал меньше, то как каждый может получить и съесть больше?» - отметил Леонид Заико.

По мнению эксперта, ничем не подкрепленное увеличение зарплат приведет лишь к девальвации рубля. «Уже сейчас мы видим, что увеличилась денежная масса – то есть, создаются условия для девальвации. Ну, хорошо, если зарплата будет 1000 рублей, готовьтесь к доллару по три рубля. Что, от этого легче кому-то будет?» - констатировал экономист.

 
 
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Известный белорусский экономист назвал такое требование к размеру средней зарплаты нарушением экономических законов и подрывом основ белорусской экономики

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