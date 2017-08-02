Туристы не могли улететь с греческого острова из-за спаривания черепах





Введение комендантского часа в аэропорту острова Закинтос связано с началом брачного периода головастых черепах

На греческом острове Закинтос десятки британских туристов вынуждены были на несколько дней задержаться на отдыхе из-за спаривания головастых морских черепах, передает Evening Standart.

Издание сообщает, что с 30 июля по 1 августа путешественники находились на острове и ждали возможности вылета.

Изначально компания EasyJet, обеспечивающая перелеты туристов, решила заменить самолет из-за информации о поломке. А после новый самолет не мог попасть в аэропорт в связи с комендантским часом.

Причиной этого оказался запрет на ночные полеты над островом в связи с началом брачного периода головастых черепах, находящихся под угрозой вымирания. В итоге туристам пришлось ожидать вылета в течение двух дней.