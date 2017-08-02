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Как изменилась жизнь простых американцев с приходом Трампа

03.08.2017 11:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Гостями радио Sputnik Беларусь стали преподаватель с 20-летним стажем работы в американских школах Нина Власенко и бизнесмен, владелец логистической компании Эдуард Перченок.  

"Жизнь меняется. Во-первых, удивительна активность СМИ, и общество разделилось на две части, одни поддерживают республиканцев, то есть Трампа, а другие поддерживают демократическую партию, сенат и конгресс", — сказал Эдуард Перченок.

Определенные изменения, по словам бизнесмена, можно наблюдать и в экономической сфере — появляется большое количество новых рабочих мест благодаря тому, что многие предприятия начинают возвращаться в Соединенные Штаты, поскольку Дональд Трамп пообещал им новые преференции и льготы. Кроме того, начала дешеветь нефть, и вместе с ней бензин, что уже ощутили на себе простые обыватели.

Как изменилась жизнь простых американцев с приходом Трампа
© Sputnik / Виктор Толочко
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Учитывая традиционный интерес к образовательной теме, гости радио Sputnik Беларусь также рассказали, как обстоит дело с качеством образования в Соединенных Штатах.

"Образование наше государственное немного пошатнулось, в первую очередь потому, что у нас сейчас новый министр образования. И это сулит то, что будут закрываться государственные школы, и будет больше открываться частных школ", — отметила Нина Власенко.

По словам собеседницы, политика нового министра образования США заключается в том, чтобы сделать образование в частных школах более качественным, чем в государственных.

"Но, естественно, государственные школы хотят выживать, и это большой профсоюз учителей, и сейчас хотят уничтожить профсоюзы на политическом уровне. Вероятно, министр победит. Хотя я бы как учитель не хотела бы работать в частной школе, потому что в государственной и медицинские бенефиты лучше, и короче рабочий день, и намного больше привилегий, и в будущем хорошая профсоюзная пенсия, чего в частных школах абсолютно не будет",  — рассказала педагог.

Беседу с гостями из США — педагогом Ниной Власенко и бизнесменом Эдуардом Перченком слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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