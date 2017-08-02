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Видеофакт: витебские десантники в День ВДВ раздавали детям конфеты

03.08.2017 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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2 августа у белорусов стойко ассоциируется с людьми в голубых беретах, купающимися в фонтанах. Белорусские десантники решили изменить традицию и показать согражданам, что служащие ВДВ — это, в первую очередь, "рыцари неба", и попытались изменить формат праздника, сделав его семейным.

Официально и не очень

В Витебске, к примеру, во время традиционного Дня открытых дверей в войсковой части 103 бригады ВДВ прошли показательные выступления десантников, был продемонстрирован ударный беспилотник, а всех желающих угощали "солдатской кашей". А в центре города военнослужащие раздавали девушкам цветы.

Видеофакт: витебские десантники в День ВДВ раздавали детям конфетыГомеле" title="День ВДВ в Гомеле" class="">
© Sputnik / Мария Амелина
День ВДВ в Гомеле: в фонтане купались только двое
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Вечером же десантники устроили неофициальный флешмоб, чтобы доказать: не все "голубые береты" относятся ко 2 августа как к поводу безнаказанно купаться в городских фонтанах после обильных возлияний.

"Вооружившись" пакетами со сладостями, они собрались на площади Победы, и стали угощать лакомствами детей. Работали четко и оперативно, вызывая растерянные улыбки юных горожан, не понимающих, что происходит.

"Честно говоря, мы вначале испугались, увидев такое количество людей в тельняшках и беретах, и подумали: "Ну, все — второе августа, десантники идут, держись!" А здесь конфеты, очень приятно и неожиданно!" — поделился впечатлениями от акции Кирилл, один из детей, которому достались сладости.

За время флешмоба участники успели объяснить туристам из Индии, в честь чего установлен мемориал "Три штыка", сфотографироваться с гостями из Польши и раздать конфет почти на сто рублей.

Нужный флешмоб

"Надоело, что люди относятся к нам со страхом, как к каким-то пьяницам, которым нужен лишь повод, чтобы подраться и поплавать в фонтанах. Общество, на мой взгляд, должно уже перерасти "пьяный формат" Дня ВДВ. Мы служим для того, чтобы защищать людей, а не пугать их! Я пришел за полчаса до начала акции и пока ее ждал, выпил, не спеша, лишь один стакан кваса", — рассказал Sputnik организатор флешмоба Кирилл (имя изменено по просьбе собеседника).

Кирилл служит в частях ВДВ и не знает, как отнесется к его инициативе командование, поэтому просил не снимать его на камеру. Однако, несмотря на риск, желание провести акцию оказалось сильнее, поэтому он разместил в одной из витебских групп социальной сети "ВКонтакте" объявление, где предложил идею флешмоба, и многие его поддержали.

"Нас должно было быть больше, но не у всех получилось прийти. Меня отпустило начальство, за что я ему благодарен", — рассказал Игорь, один из участников акции.

Несмотря на то, что десантники потратили на конфеты приличную сумму денег, они все же решили в следующем году снова провести подобное мероприятие, но уже в расширенном масштабе.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 96
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В Витебске бывшие военнослужащие воздушно-десантных войск устроили неофициальный флешмоб, во время которого раздавали сладости детям. Как прошло мероприятие -...

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