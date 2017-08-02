Антироссийские санкции – инструмент США в борьбе за рынки





Президент ТПП Сергей Катырин высказал мнение, что России не следует торопиться с ответными шагами

Американские санкции в отношении России являются инструментом для получения конкурентной борьбы за рынки, приводит слова президент Торгово-промышленной палаты Росии Сергея Катырина информационное агентство ТАСС .

«Американские санкции - очень действенный инструмент не столько политического давления на Россию, сколько конкурентной борьбы за рынки, и в первую очередь именно так к ним следует относиться, - сказал он. - Чисто политические цели санкциями достигались крайне редко, а вот экономические преимущества - да, достаточно часто».

Катырин выразил сожаление позицией европейских стран, которую они заняли по вопросу санкционного давления на Россию со стороны США. «Печально выглядят сегодня европейцы с их надеждой на консультации с Вашингтоном перед ужесточением санкций против Москвы, - отметил он. - Новый закон - великолепное оружие для экспансии американского нефтегазового бизнеса на рынки Европы, предпринимателей которой Вашингтон будет наказывать за сотрудничество в энергетической сфере с Россией». Катырин подчеркнул, что, «таким образом, на практике речь идет прежде всего о промышленной, экономической политике».

Кроме того, президент ТПП убежден, что России не следует торопиться с ответными шагами. «Во-первых, все только начинается, теперь Европа должна будет выяснять отношения со своим стратегическим партнером, во-вторых, надо посмотреть, как будут развиваться события и реагировать уже в соответствии со складывающейся ситуацией, - отметил Катырин. - Совсем не обязательно реагировать чисто экономически, учитывая, что наши хозяйственные связи никогда не были особо активными, да и «весовые категории» пока сильно разнятся. Есть более чувствительные для Вашингтона сферы».