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Рейтинг доверия российским политикам и «народное противостояние» Путин-Медведев

03.08.2017 11:41 — Разное | Ежедневник  
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Рейтинг доверия российским политикам и «народное противостояние» Путин-Медведев

К примеру, Жириновский не только занимает 3-ю строку рейтинга доверия, но и возглавляет рейтинг недоверия россиян политикам

Деятельность Владимира Путина одобряют 83,5% россиян, а работу главы правительства Дмитрия Медведева положительно оценивают 52,4%. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС.

«Максимальный показатель одобрения деятельности президента в июле был зафиксирован на неделе 17-23 июля (84,1%), а в последнюю неделю месяца его значение составило 83,5%», - говорится в сообщении ВЦИОМ. При этом отмечается, что оценки работы председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и кабинета министров в целом за последние несколько недель не демонстрировали существенных изменений. Так, в последнею неделю июля работу Медведева положительно оценили 52,4% респондентов, работу правительства - 57,5%.

ТОП-3 рейтинга доверия россиян своим политикам в последнюю неделю июля (24-30 число) выглядит следующим образом:

1 место – Владимир Путин  - 50,4%;

2 место - министр обороны Сергей Шойгу – 15,7%;

3 место - лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский – 13,6%.

Интересен тот факт, что при этом Жириновский по-прежнему возглавляет «антирейтинг» (по уровню недоверия): около четверти респондентов не доверили бы ему решение важных государственных вопросов (по последним данным - 25,9%), уточняется в сообщении ВЦИОМ

Также отмечается, что в июле несколько снизился уровень одобрения деятельности Государственной думы (49,4% в июле против 52,5% в июне) и Совета Федерации (54,4% против 57,3%).

 
 
Ссылка на источник 42
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К примеру, Жириновский не только занимает 3-ю строку рейтинга доверия, но и возглавляет рейтинг недоверия россиян политикам

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