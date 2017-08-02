Рейтинг доверия российским политикам и «народное противостояние» Путин-Медведев





К примеру, Жириновский не только занимает 3-ю строку рейтинга доверия, но и возглавляет рейтинг недоверия россиян политикам

Деятельность Владимира Путина одобряют 83,5% россиян, а работу главы правительства Дмитрия Медведева положительно оценивают 52,4%. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС .

«Максимальный показатель одобрения деятельности президента в июле был зафиксирован на неделе 17-23 июля (84,1%), а в последнюю неделю месяца его значение составило 83,5%», - говорится в сообщении ВЦИОМ. При этом отмечается, что оценки работы председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и кабинета министров в целом за последние несколько недель не демонстрировали существенных изменений. Так, в последнею неделю июля работу Медведева положительно оценили 52,4% респондентов, работу правительства - 57,5%.

ТОП-3 рейтинга доверия россиян своим политикам в последнюю неделю июля (24-30 число) выглядит следующим образом:

1 место – Владимир Путин - 50,4%;

2 место - министр обороны Сергей Шойгу – 15,7%;

3 место - лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский – 13,6%.

Интересен тот факт, что при этом Жириновский по-прежнему возглавляет «антирейтинг» (по уровню недоверия): около четверти респондентов не доверили бы ему решение важных государственных вопросов (по последним данным - 25,9%), уточняется в сообщении ВЦИОМ

Также отмечается, что в июле несколько снизился уровень одобрения деятельности Государственной думы (49,4% в июле против 52,5% в июне) и Совета Федерации (54,4% против 57,3%).