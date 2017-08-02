Синоптики предупреждают о неблагоприятном явлении в пятницу

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на пятницу в связи с возможным неблагоприятным погодным явлением.

Ночью и утром на большей части территории страны, днем на юго-востоке и в Минской области синоптики прогнозируют грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Облачную с прояснениями погоду, которая будет наблюдаться в пятницу, в Беларусь несут атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Тем не менее днем ожидается, что воздух на территории страны прогреется до +24..+29°С, а по юго-востоку — до +30..+32°С. Атмосферное давление при этом будет падать.

В Минске также ожидают грозу с местами сильным шквалистым ветром ночью, а днем — до +25..+27°С.

В субботу республика будет находиться под влиянием неустойчивых теплых воздушных масс. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, по юго-востоку до +20°С, максимальная днем +22..+29°С.

В воскресенье погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем в отдельных районах, преимущественно по западной половине республики, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха днем в зависимости от региона составит от +21 до +28°С, по юго-востоку воздух может прогреться до +30°С.