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Опубликованы кадры мощного ветра, валившего деревья в Вилейке

03.08.2017 12:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Одним из самых пострадавших регионов страны во время вчерашнего урагана стал Вилейский район Минской области. Очевидцы деревни Кривое село запечатлели мощный ветер и ливень. Ураган срывал большие ветви с деревьев и уносил их на десятки метров. Жители дома по соседству снимали все на видео, запершись в доме, побоявшись выходить на улицу.

Ранее сообщалось, что буря в Вилейке повредила крыши зданий, выкорчевала несколько деревьев, были повалены заборы и выбиты стекла домов. Некоторые здания и вовсе остались полностью без кровли. Ветром повалило дерево на VW Transporter, в результате погибла 11-летняя девочка.

По информации синоптиков, неблагоприятная погода сохранится и 3 августа.

 
 
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Непогода прошлась по Беларуси 2 августа, оставив неприятные последствия. Смотрите на видео, как под Минском сильный ветер валит деревья.

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