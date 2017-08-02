|
Опубликованы кадры мощного ветра, валившего деревья в Вилейке
03.08.2017 12:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Одним из самых пострадавших регионов страны во время вчерашнего урагана стал Вилейский район Минской области. Очевидцы деревни Кривое село запечатлели мощный ветер и ливень. Ураган срывал большие ветви с деревьев и уносил их на десятки метров. Жители дома по соседству снимали все на видео, запершись в доме, побоявшись выходить на улицу.
Ранее сообщалось, что буря в Вилейке повредила крыши зданий, выкорчевала несколько деревьев, были повалены заборы и выбиты стекла домов. Некоторые здания и вовсе остались полностью без кровли.
По информации синоптиков,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Непогода прошлась по Беларуси 2 августа, оставив неприятные последствия. Смотрите на видео, как под Минском сильный ветер валит деревья.
|
Архив (Разное)
Комментарии