Опубликованы кадры мощного ветра, валившего деревья в Вилейке

Одним из самых пострадавших регионов страны во время вчерашнего урагана стал Вилейский район Минской области. Очевидцы деревни Кривое село запечатлели мощный ветер и ливень. Ураган срывал большие ветви с деревьев и уносил их на десятки метров. Жители дома по соседству снимали все на видео, запершись в доме, побоявшись выходить на улицу.

Ранее сообщалось, что буря в Вилейке повредила крыши зданий, выкорчевала несколько деревьев, были повалены заборы и выбиты стекла домов. Некоторые здания и вовсе остались полностью без кровли. Ветром повалило дерево на VW Transporter , в результате погибла 11-летняя девочка.

По информации синоптиков, неблагоприятная погода сохранится и 3 августа .