Космос становится ближе: портфельная компания фонда Прокопени запустила первые спутники с Байконура



techcrunch.com

Ночью, 3 августа, компания Astro Digital, инвестором в которую с 2017 года является фонд VP Capital Виктора Прокопени, запустила с казахстанского космодрома Байконур два первых спутника съемки поверхности Земли.

Спутники будут выведены на орбиту ракетой «Союз», принадлежащей «Роскосмосу», сообщают мировые СМИ и социальные сети .

Таким образом, компания Astro Digital, созданная в 2014 году, сможет приступить к практической части своей деятельности – фотографированию земной поверхности, получению и обработке данных и последующей их монетизации. В этом году планируется запуск еще 8 спутников, в следующем – 20. Как сообщается, с первого квартала 2018 года спутники создаваемой системы космического мониторинга обеспечат ежедневную фотосъемку поверхности Земли.

Ранее сообщалось, что в этом году будет запущено 9 спутников: семь - с космодрома Байконур, один — с космодрома Ванденберг (США), еще один — с космодрома имени Сатиша Дхавана в Индии. В результате возможно будет отслеживать ежедневные изменения на большей части поверхности нашей планеты. Полученная информация может применяться в сельском и лесном хозяйстве, градостроительной деятельности, бизнес-анализе, для предупреждения чрезвычайных ситуаций.



Инвестиционная компания VP Capital, основанная Виктором Прокопеней, стала инвестором Astro Digital в феврале этого года. Ее партнером по инвестированию в проект является инвестиционный фонд Larnabel Enterprises, принадлежащий семье российских бизнесменов Гуцериевых.