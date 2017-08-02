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Лявониху слабо? Кто ответит грузинке, исполнившей танец бровями
03.08.2017 13:18 — Разное | Sputnik Беларусь
На лице у девушки нарисована фигура танцора, во время движения бровями получается, как будто фигурка танцует. При этом фоном звучит музыка аджарского танца.
"Танцовщица" продемонстрировала потрясающее владение мышцами лица.
По информации
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Девушка из Грузии исполнила аджарский танец бровями. Смотрите на видео, что продемонстрировала грузинская красавица.
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