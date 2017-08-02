Лявониху слабо? Кто ответит грузинке, исполнившей танец бровями

На лице у девушки нарисована фигура танцора, во время движения бровями получается, как будто фигурка танцует. При этом фоном звучит музыка аджарского танца.

"Танцовщица" продемонстрировала потрясающее владение мышцами лица.

По информации Sputnik Казахстан , в распоряжении которого оказался этот ролик, танец выполнен профессионалом, однако все желающие могут попробовать повторить его.