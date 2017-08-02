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МИД: привилегии, предоставленные дипкорпусу, не освобождают его от соблюдения ПДД

03.08.2017 13:45 — Разное | Ежедневник  
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МИД: привилегии, предоставленные дипкорпусу, не освобождают его от соблюдения ПДД

Мирончик прокомментировавшего факт нарушения автомобилем на дипномерах ПДД, опубликованный в соцсетях

Министерство иностранных дел настойчиво призывает аккредитованный в Беларуси дипкорпус соблюдать закон «О дорожном движении», приводит БЕЛТА слова начальника управления информации - пресс-секретаря МИД Дмитрия Мирончика, комментировавшего журналистам факт нарушения автомобилем на дипномерах ПДД, опубликованный в соцсетях.

«МИД внимательно следит за соблюдением аккредитованными в Минске диппредставительствами Венской конвенции о дипломатических сношениях, - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства. - Этот документ предусматривает предоставление дипкорпусу определенных привилегий и иммунитетов. Однако он не дает индульгенцию на вседозволенность, в особенности на дороге. Более того, Венская конвенция четко предписывает, что сотрудники дипмиссий, пользующиеся привилегиями и иммунитетами, обязаны без ущерба для своих привилегий и иммунитетов уважать законы и постановления государства пребывания».

«Правила дорожного движения - это закон. Кроме того, их не зря называют правилами жизни: несоблюдение норм поведения на дороге чревато трагическими последствиями, в том числе для самих нарушителей, от которых никакие дипломатические иммунитеты не защитят, - продолжил Дмитрий Мирончик. - Задокументированный факт явного нарушения и грубого игнорирования правил дорожного движения, произошедший 29 июля, как и предшествующие подобные инциденты с автомобилями на дипномерах, не останется без последствий и соответствующей профилактической работы. Хочу отметить, что меры, которые по настоянию МИД применяют в подобных случаях руководители дипмиссий к своим сотрудникам, как правило, оказываются действенными».

 
Теги: Минск
 
 
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Мирончик прокомментировавшего факт нарушения автомобилем на дипномерах ПДД, опубликованный в соцсетях

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