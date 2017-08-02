Анна Седакова намекнула на отца своего третьего ребенка

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Фотография поп-певицы Анны Седаковой с трехмесячным сыном Гектором и солистом группы M-Band Анатолием Цоем взорвала социальные сети.

Весной этого года экс-солистка "Виа Гры" Анна Седакова стала мамой в третий раз — у нее появился малыш Гектор. Имя отца своего ребенка певица не раскрывает, а поклонники теряются в догадках.

В четверг Седакова опубликовала новую фотографию в Instagram — с близким другом Анатолием Цоем и сыном Гектором. Снимок вызвал бурное обсуждение в социальных сетях: многие уверены, что Цой — и есть отец мальчика, они поздравляют пару.

❤️❤️❤️ Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Авг 3 2017 в 1:08 PDT

Другие же выражают сомнения: в частности, пишут, что Гектору всего несколько месяцев, а на фотографии он сидит. Некоторые поклонники даже заподозрили Седакову в использовании "фотошопа".

Другие уверены, что настоящий отец Гектора — миллионер Артем Комаров. Официально Седакова имя отца своего ребенка не называет.