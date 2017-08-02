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Лукашенко о декрете №3: никакой отмены быть не может

03.08.2017 14:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по демографической политике, в ходе которого затронул ряд важных вопросов, связанных с рождаемостью, трудовой занятостью населения и обновлению Декрета № 3, реализация которого вызвала бурный общественный резонанс.

"Главнейшая наша задача, которую если не мы, то наши дети должны решить — 15 миллионов населения. Это экономическая безопасность нашей страны, это мощь нашего государства, а она всегда в людях", — сказал президент.

Белорусский лидер акцентировал внимание на принятии новой редакции декрета № 3, и поставил срок готовности — до 1 октября текущего года.

"Общество должно знать, что никакой отмены декрета № 3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тысяч мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые может и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тысяч где? И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо", — заявил глава государства.

Фрагмент выступления Александра Лукашенко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Глава белорусского государства поставил срок готовности новой редакции "декрета о тунеядцах" и назвал цифру желаемого количества населения нашей страны.

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