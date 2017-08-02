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На выплату пенсий и пособий в 2017 году дополнительно направят 500 миллионов рублей
03.08.2017 14:35 — Разное | Ежедневник
sb.by
Речь идет о межбюджетном трансферте, образовавшемся на начало 2017 года
В Беларуси в 2017 году будет дополнительно направлено 500 млн белорусских рублей на выплату пенсий и пособий, сообщает пресс-служба Совета Министров.
Постановлением Совета Министров №577 от 1 августа Министерству финансов поручено направить в 2017 году сверх средств, предусмотренных бюджету государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси, остатки средств республиканского бюджета, образовавшиеся на 1 января 2017 года, в виде межбюджетного трансферта в сумме 500 млн белорусских рублей.
Данные средства пойдут на финансирование расходов на выплату пенсий и пособий, в том числе с учетом обеспечения соотношения среднего размера пенсии по возрасту и средней заработной платы работников в стране не ниже установленного порогового значения показателя национальной безопасности в социальной сфере.
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Речь идет о межбюджетном трансферте, образовавшемся на начало 2017 года
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