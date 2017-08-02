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Полиция США показала кадры ДТП, в котором чудом выжил патрульный

03.08.2017 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Полицейский из Техаса Мэтт Лезел остановил машину для проверки документов. Буквально через несколько секунд в эту машину врезался другой автомобиль с пьяным водителем за рулем. Видеорегистратор полицейской машины запечатлел столкновение. На кадрах видно, как патрульного подбросило, он пролетел несколько метров, но потом встал и даже пробовал посмотреть, не пострадал ли водитель первого авто.

Полиция США показала кадры ДТП, в котором чудом выжил патрульный
© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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Инцидент произошел в начале июля, однако видеозапись полиция города Форт Уорт разместила в интернете на днях. Как оказалось, инспектор во время столкновения не получил серьезных повреждений, он травмировал спину и стопу.

"Каждый раз, когда я пересматриваю это видео, я все еще удивляюсь, что это было. Мне повезло, что все закончилось именно так", — рассказал Лезел в интервью одному из телеканалов после обнародования видеозаписи.

За рулем автомобиля, который сбил патрульного, находился 34-летний Майк Митчелл. Он был арестован, ему предъявлено обвинение в нападении в пьяном виде, повлекшее за собой телесные повреждения полицейского.

 
 
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Видеорегистратор полицейской машины запечатлел, как патрульного сбил автомобиль с пьяным водителем за рулем. Смотрите на видео кадры столкновения и чудесного...

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