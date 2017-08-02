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СК рассказал подробности гибели девочки под Вилейкой из-за непогоды
03.08.2017 14:58 — Разное | Sputnik Беларусь
Падение дерева во время грозы стало причиной гибели 11-летней девочки в Вилейском районе Минской области, об этом радио Sputnik Беларусь сообщила официальный представитель Следственного Комитета Юлия Гончарова. По ее словам, трагедия произошла на территории автокемпинга.
"Установлено, что девочка, 2006 года рождения, находилась на отдыхе вместе со своей семьей. Во время резкого ухудшения погодных условий — сильный ветер, дождь, град — семья (двое взрослых и пятеро детей) переместилась в автомобиль Volkswagen Transporter. Вследствие стихии на автомобиль упало дерево, шестиклассница погибла на месте, остальные не пострадали, — сообщила Гончарова.
Работает следствие, назначена судебно-медицинская экспертиза, проведены опросы очевидцев.
Запись комментария официального представителя СК Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель Следственного Комитета РБ Юлия Гончарова прокомментировала обстоятельства трагедии, которая случилась на территории автокемпинга в...
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