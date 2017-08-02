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До 2020 года в Беларуси внедрят депозитную систему сбора потребительской упаковки

03.08.2017 14:50 — Разное | Ежедневник  
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До 2020 года в Беларуси внедрят депозитную систему сбора потребительской упаковки

Данную систему можно сравнить с ранее практиковавшейся в Советском Союзе и Беларуси системой сбора многооборотной стеклянной тары

Депозитную систему сбора потребительской одноразовой упаковки планируется внедрить в Беларуси в 2020 году, цитирует БЕЛТА слова начальника управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Анатолия Шагуна.

Анатолий Шагун сравнил депозитную систему сбора потребительской одноразовой упаковки с ранее практиковавшейся в Советском Союзе и Беларуси системой сбора многооборотной стеклянной тары, только на новом технологическом уровне с исключением недостатков ручного управления.

«Сейчас в депозит предполагается включить и упаковки из ПЭТ и алюминия. Срок внедрения новой системы - ориентировочно 2020 год. Это позволит на 10% увеличить объемы использования вторичного сырья из коммунальных отходов», - пояснил он. В настоящее время в Беларуси единственным способом использования коммунальных отходов является их переработка как вторсырья.

Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Беларуси на период до 2035 года предлагает способы увеличения использования отходов в Беларуси к 2030-му до 40%, к 2035-му - до 50%. Это предполагается осуществить в том числе за счет энергетического использования отходов (получение RDF-топлива для цементных заводов), компостирования органической части, которая остается после сортировки коммунальных отходов, строительства мусоросжигательного завода в Минске.

В Беларуси в январе-июне текущего года собрано 309,5 тыс. т вторичных ресурсов, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2016-го. В том числе собрано 155,8 тыс. т макулатуры, 88,3 тыс. т стекла, 37,3 тыс. т полимеров, 20,9 тыс. т изношенных шин, 4,9 тыс. т отработанных масел, 2,3 тыс. т бытовой техники. «Эти цифры далеки от идеала, но темпы роста объемов сбора вторичного сырья значительные», - отметил Анатолий Шагун.

 
Теги: Минск
 
 
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Данную систему можно сравнить с ранее практиковавшейся в Советском Союзе и Беларуси системой сбора многооборотной стеклянной тары

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