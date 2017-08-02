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Минчане могут поклониться тапочку святого Спиридона
03.08.2017 16:08 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг – Sputnik. Священнослужители доставили в Минск с греческого острова Корфу тапочек со святых мощей святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца, сообщили в приходе.
Мощи святителя Спиридона Тримифунтского были перенесены на остров Корфу в 1456 году. Ноги праведника обуты в вышитые золотой нитью бархатные тапочки, которые, по греческой традиции, меняют два раза в год.
"В приходе храма святителя Спиридона Тримифунтского Минска уже прошли первые богослужения перед тапочком со святых мощей святителя Спиридона Тримифунтского", – сообщили Sputnik в приходе.
Святыня привезена специально для минского прихода Спиридона Тримифунтского, она будет доступна для поклонения ежедневно, уточнили священнослужители.
Тело Спиридона Тримифунтского пребывает в неповрежденном виде уже 1700 лет, у него сохранились мягкие ткани, которые имеют температуру живого человеческого тела. Мощи святого обуты в вышитые золотой нитью бархатные тапочки, которые ежегодно меняют – перед Пасхой и накануне дня памяти святого Спиридона.
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Святыня выставлена для поклонения в минском приходе Спиридона Тримифунтского.
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