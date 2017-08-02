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Минчане могут поклониться тапочку святого Спиридона

03.08.2017 16:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг – Sputnik. Священнослужители доставили в Минск с греческого острова Корфу тапочек со святых мощей святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца, сообщили в приходе.

Минчане могут поклониться тапочку святого Спиридона
CC BY-SA 3.0 / Denis Serakov / Монастырь св. Иоанна Кормянского
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Мощи святителя Спиридона Тримифунтского были перенесены на остров Корфу в 1456 году. Ноги праведника обуты в вышитые золотой нитью бархатные тапочки, которые, по греческой традиции, меняют два раза в год. 

"В приходе храма святителя Спиридона Тримифунтского Минска уже прошли первые богослужения перед тапочком со святых мощей святителя Спиридона Тримифунтского", – сообщили Sputnik в приходе. 

Святыня привезена специально для минского прихода Спиридона Тримифунтского, она будет доступна для поклонения ежедневно, уточнили священнослужители. 

Тело Спиридона Тримифунтского пребывает в неповрежденном виде уже 1700 лет, у него сохранились мягкие ткани, которые имеют температуру живого человеческого тела. Мощи святого обуты в вышитые золотой нитью бархатные тапочки, которые ежегодно меняют – перед Пасхой и накануне дня памяти святого Спиридона.

 
Теги: Минск
 
 
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Святыня выставлена для поклонения в минском приходе Спиридона Тримифунтского.

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