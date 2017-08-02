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Ударными темпами в Беларуси идет уборочная компания – уже убрано 16,4% территории
03.08.2017 15:53 — Разное | Ежедневник
С 1940 по 2015 год посевные площади зерновых и зернобобовых в стране сократились на 1 миллион гектаров, однако валовой сбор урожая увеличился более чем в 3 раза, а урожайность - в 4,6 раза
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С 1940 по 2015 год посевные площади зерновых и зернобобовых в стране сократились на 1 миллион гектаров, однако валовой сбор урожая увеличился более чем в 3 раза, а...
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