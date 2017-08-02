ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Разведка, вождение техники и "Глубина": яркие моменты АрМИ-2017

03.08.2017 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

АрМИ-2017 проходят на 22 полигонах пяти стран — Азербайджана, Беларуси, России, Казахстана и Китая. В рамках игр военнослужащие соревнуются в различных категориях, в частности, танковом биатлоне, разведке, преодолении полосы препятствий, вождении бронетехники и других.

Одним из самых сложных конкурсов, кроме "Тропы разведчика", является "Глубина", в котором соревнуются водолазные команды. Один из этапов — поддержание жизнедеятельность подводной лодки — предусматривает борьбу за живучесть в условиях аварии на подводной лодке, когда участники соревнований устраняют течи в корпусе условного корабля.

Конкурс "Глубина" проходит на базе учебного центра ВМФ РФ в Севастополе.

В АрМИ-2017 соревнуются представители всех родов войск: как наземных, так водных и воздушных.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военнослужащие из 28 стран мира принимают участие в международных армейских играх АрМИ-2017. Смотрите яркие кадры с соревнований военнослужащих.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Xiaomi представила камеру видеонаблюдения за 11 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика