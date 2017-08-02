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Разведка, вождение техники и "Глубина": яркие моменты АрМИ-2017
03.08.2017 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь
АрМИ-2017 проходят на 22 полигонах пяти стран — Азербайджана, Беларуси, России, Казахстана и Китая. В рамках игр военнослужащие соревнуются в различных категориях, в частности, танковом биатлоне, разведке, преодолении полосы препятствий, вождении бронетехники и других.
Одним из самых сложных конкурсов, кроме "Тропы разведчика", является "Глубина", в котором соревнуются водолазные команды. Один из этапов — поддержание жизнедеятельность подводной лодки — предусматривает борьбу за живучесть в условиях аварии на подводной лодке, когда участники соревнований устраняют течи в корпусе условного корабля.
Конкурс "Глубина" проходит на базе учебного центра ВМФ РФ в Севастополе.
В АрМИ-2017 соревнуются представители всех родов войск: как наземных, так водных и воздушных.
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Военнослужащие из 28 стран мира принимают участие в международных армейских играх АрМИ-2017. Смотрите яркие кадры с соревнований военнослужащих.
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