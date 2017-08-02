АрМИ-2017 проходят на 22 полигонах пяти стран — Азербайджана, Беларуси, России, Казахстана и Китая. В рамках игр военнослужащие соревнуются в различных категориях, в частности, танковом биатлоне, разведке, преодолении полосы препятствий, вождении бронетехники и других.

Одним из самых сложных конкурсов, кроме "Тропы разведчика", является "Глубина", в котором соревнуются водолазные команды. Один из этапов — поддержание жизнедеятельность подводной лодки — предусматривает борьбу за живучесть в условиях аварии на подводной лодке, когда участники соревнований устраняют течи в корпусе условного корабля.

Конкурс "Глубина" проходит на базе учебного центра ВМФ РФ в Севастополе.

В АрМИ-2017 соревнуются представители всех родов войск: как наземных, так водных и воздушных.