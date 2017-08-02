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Минское ГУВД продает автозак – уже есть два покупателя

03.08.2017 16:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг – Sputnik. Автозак, а также другую спецтехнику МВД, отслужившую нормативный срок, предлагает купить гражданам ГУВД Мингорисполкома.

Специальное предложение "автозак за 16,5 тысяч рублей" ГУВД вынесло отдельным твитом в соцсети.

Большинство предлагаемой техники имеет существенный износ – до 90%. Но и просят за отслужившее свое ВАЗы и ГАЗы немного. Так, пробежавший более 250 тысяч километров ВАЗ стоит около 1 тысячи рублей. Есть легковушки и подешевле. 

За последние несколько лет автопарк столичной милиции был обновлен более чем наполовину. Выставленные на продажу машины выработали нормативный срок и по техническому состоянию непригодны для дальнейшей эксплуатации, но для тех, кто увлекается рыбалкой или охотой, этот транспорт может оказаться незаменимым в соотношении "цена-качество", цитирует пресс-служба ГУВД начальника автохозяйства ГУВД Мингорисполкома Валерия Травкина. 

В ГУВД признают, что машины не в идеальном состоянии, но считают, что при определенном косметическом ремонте и замене некоторых деталей авто еще сможет послужить новому хозяину. 

"Стоит отметить, что такие авто пользуются популярностью. Только за прошлый месяц было продано с десяток машин", – подчеркнули в пресс-службе столичной милиции.

Кому и для каких целей может пригодиться автозак, в ГУВД не информируют. На сайте Белспецконтракта, где выставлен на продажу отслуживший свое спецтранспорт, сообщается, что речь идет о транспортном средстве ГАЗ-3309 (автозак, автобус-спецвагон, 2006 года выпуска). За эти годы спецтранспорт успел проехать почти 280 тысяч километров.

По данным ГУВД, за час с момента размещения объявления два человека уже выразили желание заиметь собственный автозак.

 
Теги: Минск
 
 
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Предлагаемая техника имеет внушительный процент износа – до 90%, но при должном внимании, утверждают в ГУВД, еще может послужить новым хозяевам.

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