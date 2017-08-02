﻿ Водная феерия в Гомеле: из-за порыва столб воды поднялся выше 9-этажки. 21.by
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Водная феерия в Гомеле: из-за порыва столб воды поднялся выше 9-этажки

03.08.2017 17:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Прорыв трубы произошел в четверг 3 августа на улице Мазурова областного центра.

Столб воды поднялся выше находящегося рядом 9-этажного дома. По информации местных жителей, коммунальщики оперативно перекрыли воду и серьезных последствий от аварии удалось избежать.

 
 
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Авария на трубопроводе произошла в Гомеле в одном из дворов. Смотрите на видео, как фонтан воды поднялся выше 9-этажного дома.

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