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Водная феерия в Гомеле: из-за порыва столб воды поднялся выше 9-этажки
03.08.2017 17:22 — Разное | Sputnik Беларусь
Прорыв трубы произошел в четверг 3 августа на улице Мазурова областного центра.
Столб воды поднялся выше находящегося рядом 9-этажного дома. По информации местных жителей, коммунальщики оперативно перекрыли воду и серьезных последствий от аварии удалось избежать.
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Авария на трубопроводе произошла в Гомеле в одном из дворов. Смотрите на видео, как фонтан воды поднялся выше 9-этажного дома.
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