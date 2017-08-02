Как обилие праздников влияет на российскую экономику?





Десятки миллионов граждан, работающих в России, трудятся в «серой зоне», на которую официальные праздники не распространяются

Вопрос об отдыхе — вопрос не простой и многофакторный. Формально в России в 2017 году 118 нерабочих дней плюс 28 полагающихся отпускных, подсчитал Forbes . Нам говорят, что это больше, чем в любой развитой западной стране, и что экономика может не выдержать такого количества «прогулов».

На самом деле, в России отдыхают меньше в сравнении с той же Европой. Вспомним собственное удивление (равно как и жалобы в соцсетях из серии «хотела купить в воскресенье пластырь, все магазины поблизости оказались закрыты») по поводу того, что в выходные дни торговля там почти прекращается, равно как и после определенного вечернего часа. Гражданам, привыкшим, что в России в любой момент можно получить почти любую услугу, это представляется диким.

Однако это лишь следствие того, что Россия — во многом еще страна «третьего мира», где у работников нет ни чувства собственного достоинства, ни умения коллективно отстаивать свои права. В Европе считается, что работники сервисной экономики — все продавцы, кассиры, парикмахеры и т. д. — тоже люди, у которых есть семьи и которые именно в семейном кругу хотят провести выходные, и потому необходимо по минимуму оставлять заведения, работающие в святой день отдыха.

В России же интересы наемного работника — ничто, и в расчет они не принимаются, на первом месте — его величество потребитель. Отсюда это фантастически большое количество «круглосуточных» магазинов. Вероятность того, что кому-то в три часа ночи понадобится колбаса или кола, крайне мала, прибыли на торговле в это время не сделаешь, но владельцам сети это важно из имиджевых соображений. И потому несчастные сотрудники будут не спать всю ночь и ждать одинокого случайного покупателя во славу своего заведения.

Любая капиталистическая экономика начинала с максимальной эксплуатации труда при минимальной продолжительности отдыха. В XIX веке трудовой день по 14-16 часов был нормой, а об оплачиваемых отпусках и не слыхали. В США — стране классического laissez-faire, их и по сей день нет в частном секторе. Считается, что работодатель не обязан оплачивать тебе твои развлечения. Да и сама мысль платить за безделье кажется американцам дикой. Пресловутая классовая борьба шла под лозунгом не только увеличения зарплаты, но и, в первую очередь, под лозунгом борьбы за 8-часовой рабочий день. (Поначалу, конечно, 12-, 10-часовой). Затем встал вопрос об обязательных отпусках, после — уже оплачиваемых.

История СССР-России — это история уменьшения занятости и постепенного введения все новых праздников, увеличение отпусков и каникул. Особенно продолжительность отдыха возросла при позднем Хрущеве и раннем Брежневе. Так, в 1965 году сделали выходными 8 марта и 9 мая. Отпуска получили колхозники, их продолжительность возрастала у всех групп населения. Гигантским скачком стало провозглашение субботы выходным днем — с марта 1967 года. С 1971 года по новому КЗОТ продолжительность рабочей недели не превышала 41 час.

Перестройка и особенно постперестроечные годы характеризовались двумя противоречивыми тенденциями. С одной стороны, для большинства населения произошел обвал жизненного уровня, пришла необходимость работать значительно больше при гораздо меньших социальных гарантиях. С другой стороны, слабое и недееспособное государство, нуждаясь в политической поддержке и желая хоть как-то обозначить свою социальную составляющую, прописанную в Конституции, принимало популистские законы, увеличивавшие продолжительность отдыха. Так, в 1991 году трудовая неделя сократилась до сорока часов. Новогодние праздники возросли к 2005 году до настоящих новогодних каникул; в 2002 году 23 февраля было объявлено выходным днем.

Поэтому продолжительные праздники и каникулы — это форма социальной компенсации за низкий уровень жизни и трудные условия работы, которая, впрочем, доходит далеко не до всех. Десятки миллионов занятых в России работают в «серой зоне», на которую официальные праздники не распространяются.

Можно предположить, что с ростом производительности труда и сокращением разрыва между декларациями в законе и реальной практикой на рабочем месте число праздников будет сокращаться. Благо, что праздники никак не упорядочились, и почти каждый год следуют указания правительства, как надлежит отдыхать, — явный признак того, что все меняется на ходу. Власть все не может найти нужный баланс между потребностями экономики и нуждами граждан. Это можно сравнить с тем, как в 9190-е явочным порядком вводились (по вышеуказанным соображениям) различные категории льготных пассажиров на общественном транспорте, что чуть не довело отрасль до коллапса. И с 2005-го ситуацию отыгрывали назад, установив монетизацию льгот.

Но следует иметь в виду, что, помимо социальной, политической и культурной функции, праздники выполняют и важную экономическую роль. Снижение выработки в одном секторе народного хозяйства сочетается с ростом потребления в других. Время майских и январских каникул — это время резкой нагрузки на сервисные отрасли, в первую очередь туризм, общепит, рекреационную сферу. Стоит заметить, что есть как ряд стран, которые целиком основаны на сервисной экономике (начиная от Макао, где эта зависимость стопроцентна, до Франции и Италии, где она не столь велика, но также критически важна) — индустрии туризма и развлечений, так и ряд направлений бизнеса, завязанных на отпусках и праздниках.

Возьмем тот же День десантника. Помимо банального увеличения продажи пива и мороженого в известных точках, гуляющих необходимо обеспечить тельняшками, беретами, флажками и всевозможной иной экипировкой и символикой. Для удовлетворения этих потребностей работает множество специализированных магазинов и сайтов. А еще есть День пограничника, День ВМФ и т. д. А корпоративы, приуроченные к профессиональным праздникам?

Поэтому разговор об излишне длительной продолжительности праздников в России — разговор о двух концах, должный учитывать сложное сочетание разнообразных факторов, не всегда лежащих на поверхности.