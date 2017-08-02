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Барные стойки в электричках или как Подмосковье готовится к ЧМ по футболу
03.08.2017 17:58 — Разное | Ежедневник
Рассматривается вариант не только брендирования электричек в ЧМ-2018, но и установки в них барных стоек и организации зон для детей
К чемпионату мира по футболу в Подмосковье могут запустить брендированные под ЧМ-2018 электрички, сообщает
«Это то, что любят болельщики. Но пока это в стадии рассмотрения», — сказала она.
Глава Минкультуры области пояснила, что барные стойки не должны ассоциироваться у пассажиров исключительно с алкоголем. «Это чай, кофе, квас, гастрономические бренды Подмосковья, которые мы с удовольствием представим», — уточнила она.
По словам Косаревой, новые пригородные поезда оборудуют комфортными креслами, аудиогидами на иностранных языках и информационными панно. Брендированные электрички начнут ходить в июне 2018 года с пяти столичных вокзалов.Косарева сообщила, что проект будет реализован на средства ЦППК
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Рассматривается вариант не только брендирования электричек в ЧМ-2018, но и установки в них барных стоек и организации зон для детей
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