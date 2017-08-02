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Купить автозак у ГУВД: без спецсигналов и опознавательных знаков

03.08.2017 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг – Sputnik. Удивить соседей, случайных прохожих и бдительных сотрудников ГАИ автомобилем из гаража ГУВД не получится – покупателю бывших в употреблении и отслуживших свой срок в органах внутренних дел транспортных средств авто отдадут в первозданном виде: без спецсигналов и опознавательных знаков, пояснили Sputnik в пресс-службе ГУВД.

Купить автозак у ГУВД: без спецсигналов и опознавательных знаков
© Sputnik Алексей Филиппов
Минское ГУВД продает автозак – уже есть два покупателя

О выставленных на продажу подержанных спецавтомобилях МВД в четверг сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома. Граждане могут приобрести как обычные ВАЗы и УАЗы, так и автозак – за него просят 16,5 тысячи рублей. 

"Перед продажей все (спецсигналы и опознавательные знаки – Sputnik) снимается и смывается. Покупателю автомобиль отдают в чистом виде", – уточнили в ГУВД

При этом там затруднились сказать, за чей счет спецтранспорт возвращают в "гражданский" вид.

Как ранее сообщал Sputnik, большинство предлагаемых машин с существенным износом – до 90%. Продаваемые автомобили выслужили нормативный срок, но вполне могут использоваться для поездок на рыбалку или охоту. 

В столичном ГУВД признают, что при определенном ремонте и замене некоторых деталей бывшие машины милиции еще смогут послужить новому хозяину.

 
Теги: Минск
 
 
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Покупателю спецтехники из гаража ГУВД автомобиль отдадут после того, как с него снимут все спецсигналы и смоют надпись "міліцыя".

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