Участники конкурса "Ты супер!" сейчас отдыхают во Всероссийском детском центре "Орленок" и готовятся к творческому вечеру, который пройдет 4 августа – во время него ребята исполнят свои лучшие композиции и покажут новые неожиданные номера.

Помимо победительницы конкурса Валерии Адлейба на сцене выступят белоруска Дарья Чернова, Карина Исмаилова из Махачкалы и другие конкурсанты.

Прямую трансляцию концерта в "Орленке" смотрите на Sputnik сайте 4 августа в 20:00.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дал шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о своем вокальном таланте на весь мир.