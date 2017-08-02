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Вокалисты проекта "Ты супер!" спели "Алые паруса" в лагере "Орленок"

03.08.2017 18:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Участники конкурса "Ты супер!" сейчас отдыхают во Всероссийском детском центре "Орленок" и готовятся к творческому вечеру, который пройдет 4 августа – во время него ребята исполнят свои лучшие композиции и покажут новые неожиданные номера. 

Помимо победительницы конкурса Валерии Адлейба на сцене выступят белоруска Дарья Чернова, Карина Исмаилова из Махачкалы и другие конкурсанты. 

Прямую трансляцию концерта в "Орленке" смотрите на Sputnik сайте 4 августа в 20:00.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дал шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о своем вокальном таланте на весь мир.

 
 
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Вокалисты международного проекта "Ты супер!" спели песню "Алые паруса". Смотрите на видео, как дети исполняли известную композицию.

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