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Виктор Прокопеня передумал становиться банкиром

03.08.2017 18:31 — Разное | Ежедневник  
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Виктор Прокопеня передумал становиться банкиром

Компания Виктора Прокопени VP Capital отозвала из Национального банка Украины заявку о приобретении украинского ПАО “Сбербанк”. Белорусский "Паритетбанк" также останется в собственности нынешнего владельца.

Как пояснили в компании, решение об отзыве из НБУ заявки на покупку украинского ПАО “Сбербанк” было принято для того, чтобы сконцентрироваться на других наших планируемых инвестициях и проектах, над которыми работает компания.

"После глубокого анализа, мы решили, что проекты в сфере искусственного интеллекта, которыми занимается VP Capital, являются наилучшим использованием нашего времени. Очевидно, что приобретение подразделения международного банка является невероятно сложным процессом, требующим большого количества временных ресурсов. Мы по прежнему считаем, что сегодня покупка бизнеса Сбербанка Украины - это отличная инвестиционная возможность, но мы решили сфокусироваться на других проектах", - пояснили "Ежедневнику" в VP Capital.

Этой же причиной объясняется и отказ от покупки белорусского "Паритетбанка". Ранее VP Capital планировала приобрести за 50 млн долларов государственную долю в банке, получив в собственность 99,83% уставного фонда.

 
 
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Компания Виктора Прокопени VP Capital отозвала из Национального банка Украины заявку о приобретении украинского ПАО “Сбербанк”. Белорусский "Паритетбанк" также...

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