Интернет пестрит фотографиями и видео моделей-мужчин в женских колготках, в туфлях на шпильке и самых безумных нарядах. Кутюрье исчерпали фантазию? Им все сложнее находиться в рамках здравого смысла, либо они таким образом бесстрашно транслируют свои странные фантазии?

Происходящее в мире моды и новости с мировых подиумов радио Sputnik Беларусь узнает у известного белорусского модельера, обладательницы многих наград республиканских и международных конкурсов Светланы Гнеденок.