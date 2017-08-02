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Модельер Светлана Гнеденок о диктатуре "фриков" на мировом подиуме
03.08.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Интернет пестрит фотографиями и видео моделей-мужчин в женских колготках, в туфлях на шпильке и самых безумных нарядах. Кутюрье исчерпали фантазию? Им все сложнее находиться в рамках здравого смысла, либо они таким образом бесстрашно транслируют свои странные фантазии?
Происходящее в мире моды и новости с мировых подиумов радио Sputnik Беларусь узнает у известного белорусского модельера, обладательницы многих наград республиканских и международных конкурсов Светланы Гнеденок.
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В гостях радио Sputnik Беларусь известный белорусский модельер рассуждает о том, что сейчас происходит в мире моды, и почему на подиумах все чаще можно увидеть фриков.
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