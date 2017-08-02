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Белорусская таможня отмечает двухкратное увеличение накотрафика в июле

03.08.2017 19:59 — Разное | Ежедневник  
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Белорусская таможня отмечает двухкратное увеличение накотрафика в июле

Только в течение июля белорусские таможенники пресекли 42 попытки ввоза на территорию ЕАЭС наркотических средств и психотропов. Это в два раза больше, в сравнении с июнем.

Таможенными органами Беларуси накоплен значительный опыт взаимодействия с белорусскими и зарубежными правоохранительными ведомствами в борьбе с незаконным перемещением наркотиков, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Эффективное противодействие успешно реализуется в рамках информационного обмена и комплексных оперативно-розыскных мероприятий. Несомненно, достижению положительных результатов в борьбе с распространением наркотических средств способствует эффективный таможенный контроль и деятельность кинологической службы таможенных органов.

Так, в июле 2017 года сотрудниками таможенных органов, в том числе и во взаимодействии с иными правоохранительными ведомствами, пресечено 42 попытки перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств и психотропных веществ. Количество попыток перемещения таких веществ возросло практически в два раза в сравнении с июнем 2017 года. По десяти фактам возбуждены уголовные дела в соответствии со ст. 328-1 Уголовного кодекса Беларуси.

 
 
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Только в течение июля белорусские таможенники пресекли 42 попытки ввоза на территорию ЕАЭС наркотических средств и психотропов. Это в два раза больше, в сравнении с...

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