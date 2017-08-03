﻿ Парашютист сыграл на трубе "Имперский марш" во время прыжка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парашютист сыграл на трубе "Имперский марш" во время прыжка

03.08.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

31-летний профессиональный музыкант и любитель прыжков с парашютом из Австралии Дэнни Маллиа исполнил необычный трюк.

Парашютист сыграл на трубе "Имперский марш" во время прыжка
© Sputnik/ Светлана Лицкевич, Сергей Пушкин
Что сыграли на "свободных роялях" на площади у Ратуши

Вместе с инструктором Крисом Гарсией они поднялись в небо над Канберрой и совершили совместный прыжок. При этом Дэнни Маллиа играл на трубе. Прыжок парашютисты запечатлели на камеру Go Pro.

Музыкант исполнил несколько композиций, включая "Полет валькирий" Вагнера и "Имперский марш" из "Звездных войн".

"Я молился, чтобы труба оставалась привязанной к упряжке. Это было весело, было действительно трудно не смеяться", — прокомментировал прыжок Маллиа.

Идея совершить полет с трубой пришла к музыканту после очередного прыжка. Маллиа с друзьями сидел в кафе, и те посоветовали ему взять трубу, ведь он неплохо играет.

В будущем австралиец хочет совершить прыжок трио или квартетом.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Австралийский музыкант и парашютист совершил затяжной прыжок, исполняя на трубе несколько мелодий. Смотрите видео необычного полета.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Смотрите футбол, а ничего не понимаете". Тренер "Динамо" расшифровал схему в игре с АЕКом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика