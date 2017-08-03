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Парашютист сыграл на трубе "Имперский марш" во время прыжка
03.08.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
31-летний профессиональный музыкант и любитель прыжков с парашютом из Австралии Дэнни Маллиа исполнил необычный трюк.
© Sputnik/ Светлана Лицкевич, Сергей Пушкин
Вместе с инструктором Крисом Гарсией они поднялись в небо над Канберрой и совершили совместный прыжок. При этом Дэнни Маллиа играл на трубе. Прыжок парашютисты запечатлели на камеру Go Pro.
Музыкант исполнил несколько композиций, включая "Полет валькирий" Вагнера и "Имперский марш" из "Звездных войн".
"Я молился, чтобы труба оставалась привязанной к упряжке. Это было весело, было действительно трудно не смеяться", — прокомментировал прыжок Маллиа.
Идея совершить полет с трубой пришла к музыканту после очередного прыжка. Маллиа с друзьями сидел в кафе, и те посоветовали ему взять трубу, ведь он неплохо играет.
В будущем австралиец хочет совершить прыжок трио или квартетом.
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Австралийский музыкант и парашютист совершил затяжной прыжок, исполняя на трубе несколько мелодий. Смотрите видео необычного полета.
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