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Прокатиться на самой длинной водной горке в Европе можно в Швейцарии
03.08.2017 22:46 — Разное | Sputnik Беларусь
В конце июля в швейцарском кантоне Вале была открыта самая большая водная горка Splash your mountain. Аттракцион протяженностью 500 метров расположен на склоне горы. Спускаясь с водной горы, можно развить скорость до 50 км/час.
В минувший вторник, 1 августа, Швейцария отпраздновала День Конфедерации. Всем, кто пришел в этот день на гору в красно-белых купальниках, можно было кататься бесплатно. Так цена "покатушек" составляет 30 франков за три часа (немногим более 60 белорусских рублей).
Развлечение будет доступно до 6 августа, все это время рядом собираются организовывать пенные вечеринки.
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Самая длинная водная горка в Европе открылась в Швейцарии. Смотрите на видео, как устроили "покатушки" с 500-метровой горки.
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