Прокатиться на самой длинной водной горке в Европе можно в Швейцарии

В конце июля в швейцарском кантоне Вале была открыта самая большая водная горка Splash your mountain. Аттракцион протяженностью 500 метров расположен на склоне горы. Спускаясь с водной горы, можно развить скорость до 50 км/час.

В минувший вторник, 1 августа, Швейцария отпраздновала День Конфедерации. Всем, кто пришел в этот день на гору в красно-белых купальниках, можно было кататься бесплатно. Так цена "покатушек" составляет 30 франков за три часа (немногим более 60 белорусских рублей).

Развлечение будет доступно до 6 августа, все это время рядом собираются организовывать пенные вечеринки.