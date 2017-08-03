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Гаспарян: Трамп и Додон - президенты с ограниченным влиянием
03.08.2017 20:05 — Разное | Sputnik Беларусь
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© Sputnik Александр Астафьев
"До момента подписания Трампом санкций в мире был один президент, которому трудно влиять на ситуацию в своей стране, это молдавский лидер Игорь Додон, теперь их двое. Вторым стал Трамп. Он не доволен санкционным пакетом, он понимает, что тем самым международная обстановка не разрядится, что процесс диалога с Россией будет невероятно осложнен, но ничего не может сделать. Эти санкции введены надолго, кстати Россия на протяжении последних ста лет, за исключением очень короткого периода с 41 по 45 год, все время находилась под санкциями. Понятно, что новый пакет, мягко говоря, не будет способствовать доверию и совместной, согласованной политике двух ведущих стран мира. Санкции — вещь неприятная, но поводов для паники нет, Минск тоже долгие годы находился под санкциями, но это ни коим образом не сказалось на жизни республики", — считает Гаспарян.
По мнению эксперта, санкционный режим должен привести к укреплению российских позиций в сфере безопасности и к серьезным шагам в области импортозамещения.
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Известный политический эксперт, публицист Армен Гаспарян рассуждает о последствиях новых антироссийских санкций.
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