Белорусов приглашают пройти 30 или 70 км "тропой мужества" /

Организатор марафона, специалист по связям с общественностью спортивно-оздоровительной организации "Возрождение" Татьяна Мартынова рассказала радио Sputnik Беларусь о новом громком спортивном проекте.

"Такие марафоны проводятся по всему миру с разным масштабом. Есть еще и дистанция 100 км, в этом году ее мы пока не делаем. У нас будут спортсмены из России, которые, в основном, зарегистрировались на 70 км, белорусы больше регистрировались на 30. В России такой марафон проходит давно, они уже привычные, а у наших спортсменов это первый опыт", — сказала Мартынова.

По словам собеседницы Sputnik, марафон неслучайно называется "Тропой мужества", это не увеселительная прогулка по ровной дороге, это действительно испытание себя на прочность и воспитание характера.

"Это не просто пройтись 30 км по дороге, будет водная преграда, будут канатные препятствия, спуски и подъемы. Люди идут со снаряжением, с грузом — женщины 5 кг, мужчины — 10 кг. Если вдруг кто-то выбивается из сил, есть сигналы, по которым мы человека находим и эвакуируем. Если нужна медицинская помощь, уже в палаточном лагере ее оказываем", — рассказала Мартынова.

Для тех, кто все-таки не решится испытать свои силы на марафонской дистанции, специально организован масштабный спортивно-развлекательный фестиваль "Поляна друзей", где можно не только послушать музыку в режиме нон-стоп, но и заняться спортом всей семьей. Причем и вход, и все развлечения для посетителей будут абсолютно бесплатными.

"У нас будет первый финиш в Хатыни, где будет возложение цветов на мемориальном комплексе, это 30 километров. Первые спортсмены-семидесятники начнут приходить в 3 часа ночи, они идут 21 час минимум, у них финиш на "Поляне друзей" в Логойске, мы их там будем ждать", — сказала Мартынова.

Полную версию беседы с организатором марафона "Тропа мужества", специалистом по связям с общественностью спортивно-оздоровительной организации "Возрождение" Татьяной Мартыновой слушайте на радио Sputnik Беларусь.