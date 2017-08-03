Белнефтехим в первом полугодии нарастил экспорт товаров на 8,2 процента

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Экспортировано товаров более чем на 3,72 млрд долларов, или 108,2% к соответствующему периоду 2016 года. Как проинформировала пресс-служба концерна, об этом сообщил в своем докладе на заседании совета "Белнефтехима" его председатель Игорь Ляшенко.

На заседании совета концерна его руководитель Игорь Ляшенко сообщил, что в первом полугодии были выполнены все показатели по внешней торговле услугами и товарами. В частности, за этот период экспортировано продукции более чем на 3,72 миллиарда долларов, что составило 108,2% к такому же периоду предшествующего года. Обеспечен также рост экспорта товаров в стоимостном выражении.



Игорь Ляшенко отметил, что загрузка нефтеперарабатывающих предприятий в январе-июне была оптимальной. Кроме того, за счет эффективности стратегии реализации нефтепродуктов Белорусской нефтяной компанией экспортная цена корзины нефтепродуктов возросла в 1,55 раза.

Таким образом, рост экспорта в отрасли составил около 930 млн долларов. Что касается экспорта нефти, в количественном выражении он составил 99,6% к прошлогоднему показателю, а в стоимостном вырос в 1,3 раза, составив 286 млн долларов. Прирост экспорта нефтехимической продукции составил 6,7%.

Концерн выполнил показатель по поставкам товаров на перспективные рынки в размере 7,5% от всего объема экспорта.

