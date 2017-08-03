ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глобальные цены на продовольствие установили новый рекорд

04.08.2017 09:07 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Глобальные цены на продовольствие установили новый рекорд

Глобальные цены на продовольствие выросли в июле, в основном за счет более высоких цен на зерновые, сахар и молочные продукты.

Индекс продовольственных цен ФАО вырос на 2,3% по сравнению с июньским показателем и на 10,2% по сравнению с уровнем годом ранее и составил в июле 179,1 пункта, что является самым высоким показателем с января 2015 года, сообщили "Ежедневнику" в ФАО.

Индекс цен на зерновые в июле вырос на 5,1%. Индекс постоянно рос в течение последних трех месяцев, чему способствовал рост котировок пшеницы и риса. Цены на пшеницу выросли в наибольшей степени в июле, поскольку продолжительные жаркие и сухие погодные условия затрудняли выращивание яровой пшеницы в Северной Америке, а период межсезонья привел к повышению котировок риса. С другой стороны, цены на кукурузу оставались в значительной степени неизменными.

Индекс цен на молочные продукты в июле вырос на 3,6%, что было обусловлено ростом цен на масло, сыр и цельное сухое молоко. Более ограниченные экспортные возможности привели к росту цен на масло до новой рекордно высокой отметки в июле, что еще больше увеличило разрыв между котировками масла и другими молочными продуктами.

Индекс цен на сахар АО вырос в июле на 5,2%, что стало первым увеличением с начала года. Укрепление курса бразильского реала стал основным фактором восстановления цен на сахар. Несмотря на последнее увеличение, цены на сахар остаются значительно ниже (на 26%) по сравнению с аналогичным показателем год назад.

Индекс цен на растительные масла упал на 1,1% по сравнению с прошлым месяцем до самого низкого уровня с августа 2016 года. Июльский спад, главным образом, отразил хороший прогноз по производству пальмового масла в Юго-Восточной Азии и слабый глобальный спрос на импорт.

Индекс цен на мясо оставался практически неизменным. Увеличение международных цен на баранину в июле было компенсировано снижением цен на говядину, свинину и птицу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глобальные цены на продовольствие выросли в июле, в основном за счет более высоких цен на зерновые, сахар и молочные продукты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Через сколько часов станет заметна разница? Тестируем теплоизоляционное и обычное окно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика