Глобальные цены на продовольствие установили новый рекорд





Глобальные цены на продовольствие выросли в июле, в основном за счет более высоких цен на зерновые, сахар и молочные продукты.

Индекс продовольственных цен ФАО вырос на 2,3% по сравнению с июньским показателем и на 10,2% по сравнению с уровнем годом ранее и составил в июле 179,1 пункта, что является самым высоким показателем с января 2015 года, сообщили "Ежедневнику" в ФАО.

Индекс цен на зерновые в июле вырос на 5,1%. Индекс постоянно рос в течение последних трех месяцев, чему способствовал рост котировок пшеницы и риса. Цены на пшеницу выросли в наибольшей степени в июле, поскольку продолжительные жаркие и сухие погодные условия затрудняли выращивание яровой пшеницы в Северной Америке, а период межсезонья привел к повышению котировок риса. С другой стороны, цены на кукурузу оставались в значительной степени неизменными.

Индекс цен на молочные продукты в июле вырос на 3,6%, что было обусловлено ростом цен на масло, сыр и цельное сухое молоко. Более ограниченные экспортные возможности привели к росту цен на масло до новой рекордно высокой отметки в июле, что еще больше увеличило разрыв между котировками масла и другими молочными продуктами.

Индекс цен на сахар АО вырос в июле на 5,2%, что стало первым увеличением с начала года. Укрепление курса бразильского реала стал основным фактором восстановления цен на сахар. Несмотря на последнее увеличение, цены на сахар остаются значительно ниже (на 26%) по сравнению с аналогичным показателем год назад.

Индекс цен на растительные масла упал на 1,1% по сравнению с прошлым месяцем до самого низкого уровня с августа 2016 года. Июльский спад, главным образом, отразил хороший прогноз по производству пальмового масла в Юго-Восточной Азии и слабый глобальный спрос на импорт.

Индекс цен на мясо оставался практически неизменным. Увеличение международных цен на баранину в июле было компенсировано снижением цен на говядину, свинину и птицу.