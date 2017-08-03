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Трамп ушел в первый отпуск с начала президентства

04.08.2017 09:44 — Разное | Ежедневник  
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Трамп ушел в первый отпуск с начала президентства

фото: korrespondent.net

Президент США Дональд Трамп 4 августа отправился в отпуск в принадлежащий ему гольф-клуб в штате Нью-Джерси, передает Associated Press.

Ожидается, что "расширенный отдых" Трампа продлится 17 дней. Этот отпуск станет для него первым, с тех пор как он был избран президентом США.

По информации агентства, пока Трамп будет на отдыхе, в западной части Белого дома заменят систему отопления и кондиционирования, которая проработала без замены 27 лет, пишет Корреспондент.net.


 
 
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Президент США Дональд Трамп 4 августа отправился в отпуск в принадлежащий ему гольф-клуб в штате Нью-Джерси, передает Associated Press.

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