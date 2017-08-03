Бывшие топы Нацбанка теперь будут управлять БСБ Банком

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Председателем правления БСБ Банка назначен Сергей Дубков, в набсовет банка вошла Надежда Ермакова, которая стала председателем Комитета по рискам. Информация об этом размещена на сайте банка.

«Решения приняты в рамках программы по стабилизации работы банка. Приход этих банкиров должен успокоить рынок и придать импульс в развитии», — сказали TUT.BY с информированные собеседники. О смене акционеров банка речи не идет, проинформировали они.

Напомним, у коммерческого банка была отозвана лицензия на привлечения денежных средств населения на счета и во вклады, банку также запретили открывать и вести банковские счета физических лиц, выпускать в обращения платежные карточки для населения, а также привлекать средства физлиц по договорам доверительного управления.

В итоге они сняли со счетов около 55 млн рублей. Аудиторы видели риск «дальнейшего оттока средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Регулятор высказал мнение, что все «недостатки исправляемы».

БСБ Банк почти год работал без председателя правления банка. Летом 2016 года этот пост покинул Виталий Казбанов, который не прошел спецкомиссию Нацбанка.

Сергей Дубков переходит в БСБ Банк с поста заместителя председателя правления Белинвестбанка, который занимал около двух лет. До этого он 17 лет проработална руководящих должностях в Нацбанке: был главным экономистом, помощником и главным советником председателя правления, начальником Главного управления банковского надзора. С 2010 по 2015 год являлся зампредом правления. Сергей Дубков — кандидат экономических наук, окончил БГУ, аспирантуру БГЭУ, Финансовый университет при правительстве России.

Надежда Ермакова возглавила главный банк страны в 2011 году после 15 лет управления Беларусбанком. После отставки осенью 2014 года без работы находилась недолго. С 2015 года Ермакова является председателем набсовета Банка БелВЭБ (бывший Белвнешэкономбанк).

БСБ Банк по размеру активов на 1 июня 2017 года занимал 17-е место в банковской системе Беларуси (доля активов банка в банковской системе составляла 0,4%). Нормативный капитал банка составлял 56,6 млн рублей.

