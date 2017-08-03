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Вокалисты "Ты супер!" стали настоящими "орлятами"

04.08.2017 09:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Вокалисты международного проекта "Ты супер!" не только активно готовятся к творческому вечеру во Всероссийском детском центре "Орленок", также активно наслаждаются отдыхом на черноморском побережье.

Вокалисты "Ты супер!" стали настоящими "орлятами"
RUPTLY
Вокалисты проекта "Ты супер!" спели "Алые паруса" в лагере "Орленок"

Релакс-комната, интерактивные игры, посещение музеев, скалодром, а после заката дискотеки или неизменный костер — "Орлятский круг" — это не только вечер знакомств, но и ритуал, который объединяет всех, вне зависимости от национальности и возраста.

Вожатая детского лагеря "Солнечный" Камила Кароманова рассказала, что дети из "Ты супер!" активные и коммуникабельные. Они организовывают импровизированные концерты в лагере, поют под гитару вместе с отдыхающими, и, конечно же, охотно раздают автографы.

"Смена длилась 21 день, она уже подходит к концу. Ребята из "Ты супер!" очень активно участвуют в жизни лагеря. Сейчас у них идет подготовка к отчетному концерту. Они постоянно поют и других заряжают энергией. В нашей компании (так в лагере называют отряды) 42 ребенка, это хорошая сплоченная команда", — сказала Кароманова.

Вокалисты "Ты супер!" стали настоящими "орлятами"
© Sputnik
Вокалисты проекта "Ты супер!" в центре "Орленок"

17-летняя Арина Габараева из Южной Осетии признается, расстаться с местными пейзажами и новыми друзьями будет сложно.

"Нам организовывают разные квесты и состязания. Мы многому научились, отдохнули на берегу ласкового Черного моря и, конечно, нашли новых друзей. У нас самая дружная команда. Почему-то мне казалось, что ребята в этом лагере высокомерные, меня это сильно пугало, но, к счастью, я ошибалась. Если бы не проект "Ты супер!" и не агентство Sputnik, я бы не была здесь", — сказала Габараева.

Вокалисты "Ты супер!" стали настоящими "орлятами"
© Sputnik
Sputnik подарил детям из "Ты супер!" отдых на море

Это были насыщенные, яркие дни. Вожатые, которые в большинстве своем когда-то тоже были "орлятами", убеждены — эти каникулы останутся у ребят в памяти навсегда.

Участники "Ты супер!" готовят для отдыхающих и гостей "Орленка" масштабный концерт. 4 августа вокалисты исполнят свои лучшие композиции и покажут новые, неожиданные номера.

Помимо победительницы конкурса Валерии Адлейба на сцене выступят Дарья Чернова, Карина Исмаилова и другие конкурсанты проекта.

Прямую трансляцию концерта в "Орленке" смотрите на нашем сайте 4 августа в 20:00.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дал шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о своем вокальном таланте на весь мир.

 
Теги: знакомства
 
 
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Вокалисты международного проекта "Ты супер!" провели три недели во Всероссийском детском центре "Орленок" и исполнят 4 августа на одной сцене с друзьями свои лучшие...

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