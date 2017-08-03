В пятницу ожидаются грозы, ливни, сильный ветер

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В пятницу, 4 августа, почти по всей Беларуси ожидаются грозы, ливни, сильный ветер. Осадки прогнозируются преимущественно на утро, днём они возможны по юго-востоку страны и Минской области.

В связи с этим синоптики снова объявили оранжевый уровень опасности. Во время гроз ветер будет достигать 15-20 метров в секунду (в том числе и в Минске).

В дневное время температура составит от +24 до +29 градусов, в Гомельской области она будет достигать 30-32 градусов тепла.